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Telkom Akses Catatkan Kinerja Operasional Positif di Semester I 2026, Ini Kiprahnya

Telkom Akses Catatkan Kinerja Operasional Positif di Semester I 2026, Ini Kiprahnya
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Telkom Akses terus memperkuat pembangunan infrastruktur akses digital yang andal, merata, dan berkelanjutan guna mendukung transformasi TelkomGroup dan visi Danantara Indonesia dalam memperkuat fondasi ekonomi digital nasional melalui penguatan digitalisasi operasional, operational & service excellence, serta budaya kerja yang adaptif. Foto: Dokumentasi Telkom

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Akses (Telkom Akses) mencatatkan kinerja operasional yang positif sepanjang Semester I 2026 sebagai hasil implementasi transformasi perusahaan yang dijalankan secara konsisten.

Melalui penguatan proses bisnis, digitalisasi operasional, serta peningkatan kualitas layanan, operating company PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom itu terus memperkuat perannya dalam membangun infrastruktur akses digital yang semakin andal, merata, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.

Telkom Akses Catatkan Kinerja Operasional Positif di Semester I 2026, Ini Kiprahnya

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Bagi Telkom Akses, pemerataan konektivitas tidak hanya berbicara mengenai kecepatan internet, tetapi juga tentang membuka akses telekomunikasi, pendidikan, layanan publik, dan pertumbuhan ekonomi digital.

Setiap kilometer serat optik yang dibangun menjadi langkah nyata dalam menghadirkan konektivitas yang mampu menjangkau lebih banyak masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Sepanjang Semester I 2026, Telkom Akses berhasil membangun 366 ribu port baru, menggelar 20.223 kilometer kabel serat optik, serta menyelesaikan fiberisasi tower sepanjang 3.417 kilometer.

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Pencapaian tersebut memperkuat kapasitas jaringan akses TelkomGroup sekaligus mendukung meningkatnya kebutuhan layanan digital di berbagai sektor.

CEO Telkom Akses Irphan Wijaya mengatakan capaian Semester I 2026 merupakan hasil kolaborasi seluruh insan perusahaan dalam menjalankan transformasi secara konsisten.

Operational & service excellence menjadi kunci Telkom Akses dalam mendukung sukses transformasi TelkomGroup di bawah Danantara

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