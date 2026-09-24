Telkom Akses Dorong Penguatan dan Penataan Infrastruktur Digital di Wilayah Banten

jpnn.com, SERANG - PT Telkom Akses (Telkom Akses), operating company PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom, terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah melalui komunikasi dan koordinasi yang konstruktif.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui audiensi jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Telkom Akses dengan Gubernur Banten Andra Soni di Kantor Gubernur Banten, Serang, Selasa (22/9).

Dalam pertemuan tersebut, Komisaris Independen Telkom Akses Ricky HS Tamba, Direktur Utama Telkom Akses Irphan Wijaya, dan Direktur Operasi Telkom Akses Ambari berdiskusi bersama Gubernur Andra Soni mengenai kondisi, kebutuhan, dan pengembangan infrastruktur telekomunikasi di wilayah Banten.

Pertemuan juga menjadi ruang untuk bertukar pandangan mengenai penataan jaringan utilitas serta peluang kolaborasi yang dapat dikembangkan ke depan.

Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur akses telekomunikasi tidak hanya berorientasi pada penguatan jaringan, tetapi juga perlu memperhatikan keteraturan dan keamanan ruang publik.

Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku industri, dan penyelenggara jaringan menjadi penting untuk memastikan pengembangan infrastruktur digital dapat berjalan selaras dengan kebutuhan wilayah.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan pentingnya penataan kabel secara terintegrasi sebagai bagian dari upaya mewujudkan lingkungan yang Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI).