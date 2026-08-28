menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Telkom Akses Dorong Transformasi Menjadi Rujukan Infrastruktur Digital Nasional

Telkom Akses Dorong Transformasi Menjadi Rujukan Infrastruktur Digital Nasional

Telkom Akses Dorong Transformasi Menjadi Rujukan Infrastruktur Digital Nasional
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
PT Telkom Akses memperkuat agenda transformasi perusahaan di bawah kepemimpinan Direktur Utama Irphan Wijaya. Foto: dok sumber

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Akses memperkuat agenda transformasi perusahaan di bawah kepemimpinan Direktur Utama Irphan Wijaya.

Dalam lima tahun ke depan, Telkom Akses menargetkan penguatan posisi sebagai salah satu rujukan industri dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur telekomunikasi nasional.

Bagi Irphan, transformasi tersebut bukan sekadar mengenai pembangunan jaringan dalam skala yang lebih besar, tetapi juga membangun organisasi yang lebih kuat, agile, dan berkelanjutan.

Baca Juga:

“Saya ingin Telkom Akses berevolusi dari execution company menjadi strategic value creator bagi TelkomGroup, serta menjadi benchmark nasional dalam kualitas deployment, produktivitas, digital field operation, dan keselamatan kerja,” ujar Irphan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Telkom Akses menetapkan lima fokus transformasi, yaitu penguatan operational excellence, digitalisasi proses melalui pemanfaatan teknologi dan Artificial Intelligence (AI), pengembangan Human Capital sebagai keunggulan kompetitif, ekspansi sumber pertumbuhan di luar captive market, serta penguatan budaya integritas, disiplin operasi, dan continuous improvement.

Operational Excellence dan Digitalisasi Jadi Fondasi Transformasi

Baca Juga:

Irphan menempatkan operational excellence sebagai salah satu fondasi utama transformasi Telkom Akses. Fokus tersebut diarahkan pada empat aspek, yaitu kualitas, kecepatan eksekusi, produktivitas, dan keselamatan kerja.

Keempat aspek tersebut menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus mendorong efisiensi operasional perusahaan.

Dalam lima tahun ke depan, Telkom Akses menargetkan penguatan posisi sebagai salah satu rujukan industri dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur telekom

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI