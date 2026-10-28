Telkom Akses Mendukung Penataan Infrastruktur Telekomunikasi di Berbagai Kota
jpnn.com, BANDUNG - PT Telkom Akses (Telkom Akses), operating company PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom, senantiasa mendukung upaya pemerintah dalam menata infrastruktur telekomunikasi, termasuk melalui pemindahan kabel udara ke jaringan bawah tanah.
Upaya ini menjadi bagian dari langkah bersama untuk mewujudkan infrastruktur perkotaan yang lebih tertata, aman, dan selaras dengan tata ruang, sekaligus memastikan masyarakat dan dunia usaha tetap memperoleh layanan konektivitas yang andal.
Salah satu implementasi dukungan tersebut dilakukan di Kota Bandung melalui program Bandung Bebas Kabel Udara yang digagas Pemerintah Kota Bandung.
Program ini dilaksanakan dalam skema Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) yang mendorong penataan jaringan utilitas melalui pemanfaatan infrastruktur bawah tanah secara terintegrasi.
Bagi Telkom Akses, keterlibatan dalam program ini menjadi pengalaman penting untuk memperkuat kesiapan teknis dan operasional dalam mendukung penataan jaringan telekomunikasi di berbagai wilayah Indonesia.
Melalui program tersebut, Telkom Akses melakukan penataan jaringan pada 81 ruas jalan di Bandung dengan memanfaatkan infrastruktur pasif telekomunikasi (IPT) bawah tanah yang dikelola PT Bandung Infra Investama (Perseroda), badan usaha milik daerah Kota Bandung.
Hingga Oktober 2026, sebanyak 54 ruas jalan telah rampung ditata.
Telkom Akses memperkuat penataan jaringan telekomunikasi dengan tetap menjaga kontinuitas layanan pelanggan lewat dukungan terhadap SJUT
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