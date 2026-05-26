Telkom Akses Raih Penghargaan IRCA 2026 Atas Komitmen Tata Kelola & Kepatuhan Regulasi
jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Akses (Telkom Akses), salah satu operating company PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom, meraih penghargaan 'Most Strategic Enterprise in Regulatory Compliance' kategori Technology, Media and Telecommunication PROSPER B dalam ajang Indonesia Regulatory Compliance Awards (IRCA) 2026.
Ajang tersebut diselenggarakan hukumonline.com di Jakarta pada Jumat (22/5).
IRCA 2026 merupakan ajang penghargaan yang diberikan kepada perusahaan maupun pimpinan perusahaan yang dinilai berhasil menerapkan kepatuhan regulasi dan tata kelola perusahaan secara berkelanjutan di Indonesia.
Pada ajang tersebut, Telkom Akses dinyatakan berhasil mengimplementasikan strategi kepatuhan regulasi secara inovatif, adaptif, dan terintegrasi dengan tata kelola perusahaan serta proses bisnis.
Penilaian penghargaan mencakup berbagai aspek, mulai dari implementasi Good Corporate Governance (GCG), penguatan budaya kepatuhan, mitigasi risiko, dan pengendalian internal, hingga konsistensi perusahaan dalam menjalankan tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel di tengah dinamika industri telekomunikasi dan digital.
Pada momen penganugerahan, VP Corporate Legal & Secretary Telkom Akses Rizky Kurniawan menyampaikan penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen seluruh insan Telkom Akses dalam menjaga tata kelola perusahaan yang baik dan senantiasa menjunjung prinsip integritas yang tinggi.
Menurut Rizky, penghargaan ini menjadi motivasi bagi Telkom Akses untuk terus memperkuat budaya kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang profesional, transparan, serta adaptif terhadap dinamika industri digital.
"Kami percaya kepatuhan bukan hanya kewajiban, tetapi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan bisnis dan membangun kepercayaan stakeholder,” ujar Rizky.
