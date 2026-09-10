Telkom Akses Sabet Golden Trophy & GRC Leader 2026, Komitmen Tata Kelola Makin Kokoh

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Akses (Telkom Akses), operating company PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) kembali meraih tiga penghargaan di ajang TOP GRC Awards 2026 di Jakarta, Rabu (9/9).

Penghargaan itu diberikan karena Telkom berkomitmen menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

Ada tiga penghargaan di antaranya TOP GRC Awards 2026 #Star 5, TOP GRC Awards – Golden Trophy, dan The Most Committed GRC Leader 2026.

Ketiga apresiasi itu diterima secara langsung oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Telkom Akses Hery Sofiaji pada malam penghargaan TOP GRC Award di Jakarta, Rabu (9/9).

Penghargaan TOP GRC Awards 2026 #Star 5 diberikan atas penerapan sistem, infrastruktur, dan implementasi Good Corporate Governance (GCG), manajemen risiko, serta manajemen kepatuhan di lingkungan Telkom Akses.

Pencapaian itu menunjukkan konsistensi perusahaan dalam menjalankan prinsip Governance, Risk, and Compliance (GRC) sebagai bagian dari proses bisnis sekaligus mendukung keberlanjutan kinerja perusahaan.

Raihan tersebut semakin bermakna dengan diperolehnya TOP GRC Awards – Golden Trophy, yang diberikan kepada perusahaan yang mampu mempertahankan predikat Bintang 5 selama tiga tahun berturut-turut.

Bagi Telkom Akses, penghargaan ini menjadi apresiasi atas konsistensi perusahaan dalam menjaga kualitas tata kelola, pengelolaan risiko, dan kepatuhan di tengah dinamika bisnis yang terus berkembang.