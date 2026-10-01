Telkom Bangun Ekosistem Keberlanjutan Berbasis Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat

jpnn.com, SLEMAN - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom melalui inisiatif keberlanjutan GoZero% kembali menghadirkan aksi lingkungan bersama masyarakat melalui GoZero% Goes to Klangon di Bukit Klangon, Desa Glagaharjo, Sleman pada Jumat (25/9).

Melanjutkan program GoZero% Goes to Yogyakarta yang telah dilaksanakan pada 2025, kegiatan tahun ini dikembangkan melalui rangkaian inisiatif yang mencakup konservasi lingkungan, pengelolaan sampah, serta pengembangan kawasan GoZero% EcoCamp Klangon.

Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari peringatan World Cleanup Day sekaligus upaya Telkom mendorong pengelolaan lingkungan yang dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi kawasan dan masyarakat setempat.

Melalui penyelenggaraan GoZero% Goes to Klangon, Telkom mengembangkan pendekatan keberlanjutan yang tidak hanya berfokus pada aksi lingkungan, tetapi juga memperhatikan bagaimana fasilitas dan kebiasaan baik dapat terus dikelola setelah kegiatan berlangsung.

Pendekatan ini diwujudkan melalui sejumlah program yang melibatkan masyarakat dalam menjaga kelestarian kawasan sekaligus membangun kapasitas pengelolaan lingkungan di tingkat lokal.

SVP Group Sustainability and Corporate Communication Telkom Ahmad Reza menyampaikan GoZero% Goes to Klangon merupakan bagian dari langkah Telkom untuk melanjutkan program yang telah dimulai pada 2025 sekaligus menghadirkan pendekatan yang lebih terintegrasi.

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“Kami ingin program keberlanjutan tidak berhenti pada satu aktivitas, tetapi berkembang menjadi ekosistem yang dapat memberikan dampak dalam jangka panjang," ujar Reza.

Jika pada 2025 fokusnya adalah penghijauan, lanjut Reza, tahun ini pihaknya mengembangkan pendekatan tersebut dengan mengintegrasikan konservasi, pengelolaan sampah, pengembangan GoZero% EcoCamp Klangon, dan keterlibatan masyarakat.