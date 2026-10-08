Telkom Bantu Pulihkan Pembelajaran Pascagempa Manggarai NTT

jpnn.com, MANGGARAI - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemulihan masyarakat pascabencana, termasuk melalui penguatan sektor pendidikan di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Melalui program dukungan bagi guru dan siswa, Telkom membantu menciptakan kembali lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan suportif bagi anak-anak terdampak gempa.

Kegiatan yang berlangsung di SDN Reo 1 dan SDN Reo 2, Kabupaten Manggarai tersebut mencakup penguatan kapasitas guru melalui Training of Trainers (ToT) yang diikuti 30 guru.

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Pembekalan tidak hanya berfokus pada kemampuan pendampingan pembelajaran, tetapi juga membantu guru mengenali dan merespons kondisi emosional siswa serta menjaga kondisi emosional mereka sendiri dalam proses pemulihan pascabencana.

Selain mendukung guru, Telkom turut memberikan pendampingan kepada 150 siswa melalui berbagai aktivitas yang dirancang untuk membantu anak kembali berinteraksi dan membangun semangat belajar.

Kegiatan dikemas melalui permainan, interaksi kelompok, aktivitas kreatif, serta pengenalan teknologi digital dalam suasana yang menyenangkan dan sesuai dengan kebutuhan anak pascabencana.

Senior General Manager Social Responsibility Telkom Indonesia Hery Susanto mengatakan pemulihan pascabencana membutuhkan dukungan yang menyeluruh, termasuk memastikan guru memiliki kapasitas yang memadai dan anak-anak mendapatkan ruang yang aman untuk memulihkan kondisi emosionalnya.