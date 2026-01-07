Telkom Bergerak Salurkan Bantuan dan Gelar Baksos untuk Pemulihan Sarana Umum di Aceh

jpnn.com, ACEH TAMIANG - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom kembali menyalurkan dukungan kemanusiaan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana alam di Sumatra.

Dukungan tersebut merupakan sinergi karyawan, Serikat Karyawan, serta Relawan BUMN Peduli TelkomGroup yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan mendasar sekaligus mempercepat pemulihan fasilitas umum guna mendukung normalisasi aktivitas sosial masyarakat terdampak.

Sejalan dengan itu, TelkomGroup juga memprioritaskan percepatan pemulihan infrastruktur telekomunikasi dan layanan, khususnya di wilayah Aceh, agar konektivitas dapat segera kembali normal.

Sejumlah anak-anak di Kota Subulussalam menerima bantuan pendidikan berupa perlengkapan sekolah dari TelkomGroup. Foto: Dokumentasi Telkom

Pada Rabu (7/1), penyaluran bantuan dan bakti kebersihan dilaksanakan dengan tajuk 'Kita BISA Berbagi' ke tiga lokasi, yakni Desa Babo dan Desa Sulum di Kabupaten Aceh Tamiang serta wilayah Kabupaten Aceh Timur.

Bantuan dan program sosial disalurkan secara terkoordinasi dengan menyesuaikan kebutuhan pada masing-masing lokasi.

Di Desa Babo, Telkom menyalurkan bantuan perlengkapan pendukung proses belajar di sekolah, logistik, serta lampu tenaga surya sebagai sumber pencahayaan alternatif guna mendukung keberlanjutan aktivitas di lokasi terdampak.

Selain itu, Telkom juga melaksakanan kegiatan sharing session dengan para guru serta sesi pembelajaran interaktif bagi siswa.