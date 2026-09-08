Telkom Bidik Pertumbuhan Berkelanjutan Lewat Penguatan Infrastruktur Digital

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) memberikan sinyal positif terhadap penguatan fundamental guna menciptakan nilai jangka panjang sebagai digital telco yang semakin kompetitif.

Direktur Utama Telkom Dian Siswarini mengungkapkan transformasi TLKM 30 dijalankan salah satunya untuk membangun struktur bisnis TelkomGroup yang lebih fokus, dengan visibilitas kinerja dan akuntabilitas yang semakin jelas.

Hal tersebut dilakukan melalui penyederhanaan organisasi, pengurangan tumpang tindih bisnis, serta penguatan pengelolaan dan pelaporan berbasis segmen.

Saat ini, Telkom melakukan delayering bisnis ke dalam lima segmen utama, yaitu B2C, B2B Infrastructure, B2B ICT, International, dan Others dan Ancillary.

Langkah ini merupakan bagian dari transisi menuju model Strategic Holding Company–Operating Company (HoldCo–OpCo) yang lebih terintegrasi, transparan, dan berorientasi pada value creation.

“Sebagai bagian dari implementasi TLKM 30, delayering ini sangat penting karena kami ingin setiap bisnis di TelkomGroup memiliki akuntabilitas dan yang lebih jelas dan fokus pada bisnis inti, dengan visibilitas yang lebih baik terhadap kinerja, arus kas, dan investasi pada masing-masing bisnis," kata Dian Pada kegiatan Public Expose Live 2026 yang berlangsung secara online, Senin (7/9).

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"Kami juga dapat mengambil keputusan strategis secara lebih cepat dan tepat, termasuk dalam menentukan ke mana resource dan capital perlu diarahkan," sambungnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Telkom Arthur Angelo Syailendra, memaparkan kinerja perseroan.