Telkom Buka Cakrawala Digital Siswa Sekolah Rakyat Kulon Progo Lewat Connect.in-Spirasi

jpnn.com, KULON PROGO - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menghadirkan rangkaian kegiatan Connect.in-Spirasi: Yogyakarta Chapter 2026 di Sekolah Rakyat Terpadu Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta pada 22–23 Oktober 2026.

Berkolaborasi dengan Kementerian Sosial, kegiatan ini melibatkan 59 guru dan 537 siswa Sekolah Rakyat melalui penguatan kompetensi tenaga pendidik, pembelajaran interaktif, sesi inspirasi, serta dukungan sarana pendidikan untuk mendorong akses belajar yang lebih inklusif dan relevan dengan perkembangan teknologi.

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Direktur Utama Telkom Nanang Hendarno menyampaikan pendidikan memiliki peran penting dalam membuka kesempatan bagi setiap anak untuk mengembangkan potensi dan meraih masa depan yang lebih baik.

Pemanfaatan teknologi digital perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas guru dan pendampingan siswa agar manfaat transformasi digital dapat dirasakan secara lebih merata.

“Setiap anak berhak mendapatkan kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya," kata Nanang.

Dia menegskan Telkom berkomitmen untuk mendukung pendidikan bukan dari sekadar menghadirkan teknologi, tetapi juga ikut membuka jalan agar para guru dapat mengajar dengan lebih nyaman dan anak-anak memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mengenali potensi dirinya.

"Kami berharap apa yang dilakukan melalui Connect.in-Spirasi dan upaya kami dalam menghadirkan ekosistem pendidikan digital dapat menjadi bagian dari perjalanan adik-adik di Sekolah Rakyat untuk berani bermimpi, terus belajar, dan mempersiapkan diri membangun masa depan Indonesia,” ujar Nanang.