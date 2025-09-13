Telkom Buktikan Kinerja Solid & Optimistis Ciptakan Pertumbuhan Jangka Panjang Berkelanjutan

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom dalam melewati paruh pertama 2025 melanjutkan transformasinya untuk menjadi penggerak utama transformasi digital bangsa.

Telkom mampu mempertahankan kinerja perseroan sekaligus membuktikan bahwa transformasi yang dijalankan terus menunjukkan capaian yang optimal dengan menggabungkan kekuatan utamanya pada kepemilikan infrastruktur digital yang lengkap dan ekstensif serta fokus mengukuhkan fondasi yang lebih kuat demi pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Direktur Utama Telkom Muhammad Awaluddin pada Public Expose 2025 yang berlangsung secara daring di Jakarta, Jumat (12/9).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Strategic Business Development & Portfolio Telkom Seno Soemadji, Direktur Wholesale & International Service Telkom Honesti Basyir, serta Direktur Keuangan & Manajemen Risiko Telkomsel Daru Mulyawan tersebut.

Awaluddin juga memaparkan strategi transformasi perusahaan untuk mencapai visi jangka panjang menjadi World-Class Digital Ecosystem Enabler bagi Indonesia.

Lebih lanjut Awaluddin menyampaikan untuk mencapai tujuan jangka panjang perseroan yang berkelanjutan, setidaknya terdapat empat pilar utama untuk membangun fondasi yang lebih kuat serta tetap bertumbuh di tengah tantangan industri yang semakin dinamis dan kompetitif.

“Telkom memantapkan langkah transformasi jangka panjang melalui empat pilar strategis," ungkap Awaluddin.

Pertama, unlocking value terhadap kepemilikan portofolio infrastruktur digital yang luas dan strategis untuk dapat membuka peluang pertumbuhan jangka panjang, langkah ini diiringi dengan strategi konsolidasi dan streamlining portofolio bisnis.