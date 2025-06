Telkom dan Conversant Hadirkan Solusi Distribusi Konten Digital Cepat & Aman

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom dan Conversant Solutions Pte Ltd (Conversant) resmi menjalin kerja sama strategis dalam penyediaan layanan Content Delivery Network as a Service (CDN as a Service/CaaS) di Indonesia.

Layanan CDN as a Service yang ditawarkan Telkom merupakan solusi distribusi konten digital yang cepat, efisien dan aman dirancang khusus untuk menjawab tantangan perusahaan dalam memastikan kecepatan dan keamanan distribusi konten, seperti video, aplikasi OTT, maupun layanan web.

Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara kedua pihak yang berlangsung di Telkom Landmark Tower, Jakarta pada Senin (23/6).

Direktur Wholesale & International Service Telkom Honesti Basyir saat memberikan sambutan pada acara penandatanganan perjanjian kerja sama penyediaan layanan Content Delivery Network as a Service (CDN as a Service/CaaS) di Indonesia antara Telkom dan Conversant di Telkom Landmark Tower, Jakarta pada Senin (23/6). Foto: Dokumentasi Telkom

Penandatanganan dilakukan Executive General Manager Digital Connectivity Service Telkom Teuku Muda Nanta dan Regional Director Conversant untuk South East Asia & South Asia Aiman Hakim.

Turut hadir dalam seremoni tersebut, Direktur Network Telkom Nanang Hendarno dan Direktur Wholesale & International Service Telkom Honesti Basyir, serta CEO Conversant Cheong Fun Hua dan Country Manager Conversant Indonesia Andika Pratama.

Layanan ini menyasar pelanggan segmen Enterprise dan Wholesale yang membutuhkan kualitas jaringan tinggi untuk meningkatkan user experience dengan affordability yang terjangkau.

Dengan cakupan luas melalui jaringan PoP di delapan kota besar di Indonesia dan 54 negara, serta kapasitas yang besar, solusi ini memberikan performa andal dalam aspek latency, availability, dan security.