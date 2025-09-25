Telkom dan Pandawara Group Berkolaborasi dalam Aksi River Clean Up di Sungai Cioray

jpnn.com, BANDUNG - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom melalui gerakan keberlanjutan GoZero% melaksanakan aksi nyata River Clean Up di Sungai Cioray, Bandung.

Kegiatan sebagai wujud komitmen Telkom dalam memperkuat implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) itu menjadi bagian dari rangkaian kegiatan GoZero% Goes to Bandung.

Kegiatan ini digelar bertepatan dengan peringatan World Clean Up Day (20 September) dan Hari Sungai Sedunia (28 September).

Kegiatan River Clean Up di Sungai Cioray, Bandung. Foto: Dokumentasi Telkom

Sungai Cioray dipilih karena merupakan salah satu aliran yang menyumbang sampah signifikan ke Sungai Citarum, salah satu sungai terpenting di Bandung.

Dalam aksi ini, Telkom bersama mitra kolaborasi berhasil mengangkat 1.481 kilogram sampah dari aliran sungai.

Hasil ini menunjukkan dampak nyata dari gerakan bersama lintas pihak dalam menjawab tantangan pengelolaan sampah di perkotaan.