Telkom dan UMY Jalin Kerja Sama Strategis, Kembangkan Ekosistem AI

jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom berkolaborasi dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) untuk mewujudkan komitmennya dalam peningkatan talenta digital Indonesia dalam penguasaan di bidang teknologi kecerdasan artifisial (AI).

Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui acara “Digistar Connect:Building 113.000 Next Generation AI Talents for Indonesia’s Future” yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Kamis (23/10).

Acara ini merupakan bagian dari acara Digistar Connect dan merupakan bentuk implementasi pilar AI Center of Excellence (AI CoE), yaitu AI Campus.

Kolaborasi dengan kampus sebagai salah satu bentuk inisiasi untuk mencetak talenta digital yang ahli di bidang kecerdasan buatan (AI) melalui riset dan pengembangan talenta digital.

Acara ini dihadiri Direktur Utama Telkom Dian Siswarini, Rektor UMY Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komdigi Bonifasius Wahyu Pudjianto.

Kolaborasi yang terjalin menjadi langkah strategis dan bertujuan untuk menghasilkan talenta tingkat lanjut yang tidak hanya bisa menggunakan AI, namun juga dapat membuat teknologi AI sendiri, mengurangi ketergantungan pada produk luar, dan meningkatkan daya saing bangsa Indonesia.

Dirut Telkom Dian Siswarini dalam pemaparannya saat sesi kuliah umum di hadapan ratusan mahasiswa UMY mengatakan, Indonesia sebagai negara yang besar sangat membutuhkan banyak talenta digital yang mengerti teknologi AI.

"Kerja sama antara Telkom dan Kampus UMY ini sejalan dengan objektif pemerintah dalam mencetak talenta digital yang unggul, sehingga nantinya Indonesia tak hanya sebagai market teknologi AI, tetapi juga dapat menjadi negara yang dapat mengembangkan teknologi AI," kata Dian Siswarini dalam keterangannya, Jumat (24/10).