Telkom Dorong Perusahaan Asia Pasifik Maksimalkan Teknologi AI, Ini Tujuannya

jpnn.com, BALI - Telkom Solution (Telkom Group) melihat perkembangan Artificial Intelligence (AI) mendorong perusahaan di berbagai industri untuk mempercepat transformasi digital.

Dengan pesatnya teknologi tersebut tentu menjadi tantangan bagi perusahaan dalam menentukan teknologi yang akan digunakan.

Telkom mengingatkan transformasi AI tidak hanya dari sisi teknologi, tetapi juga kesiapan organisasi dan ekosistem melalui empat pilar utama yaitu, Intelligence, Trust, Infrastructure, dan Collaboration.

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Ke empat pilar ini mencakup kesiapan AI, tata kelola, infrastruktur digital, hingga kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Direktur Enterprise & Business Service Telkom Indonesia, Veranita Yosephine dalam acara ignitePRO, forum enterprise yang menjadi bagian dari Bali Annual Telkom International Conference (BATIC) 2026 beberapa waktu lalu.

Dia mengungkapkan perkembangan keceradasan buatan membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh agar pemanfaatannya dapat memberikan dampak nyata bagi perusahaan.

“Ambisi untuk mengadopsi AI memang besar dan ide-idenya pun sangat banyak. Namun, tantangan sesungguhnya adalah bagaimana membawa AI dari sekadar pembuktian konsep menjadi implementasi yang benar-benar terintegrasi dalam strategi bisnis dan menghasilkan dampak nyata,” ungkap Veranita dalam siaran persnya, Minggu (30/8).

Dia menjelaskan perjalanan menuju AI-enabled enterprise membutuhkan fondasi yang saling terintegrasi.