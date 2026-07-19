Telkom Dorong Transformasi Talenta Lewat Forum CorpU Association Insight

jpnn.com, BANDUNG - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui Telkom Corporate University (Telkom CorpU) menggelar forum CorpU Association Insight di Bandung, Jawa Barat, Kamis (9/7).

Mengusung tema "From Learning to Impact: Driving Workforce Transformation through Integrated Talent Ecosystem and Hyper-Personalized Learning", forum ini menjadi wadah kolaborasi bagi para praktisi SDM, pemimpin Corporate University, serta pengelola pengembangan talenta dari berbagai organisasi untuk berbagi wawasan, praktik terbaik, dan inovasi dalam membangun ekosistem talenta yang terintegrasi.

Melalui forum ini, Telkom CorpU mendorong pengembangan SDM yang tidak hanya berfokus pada pembelajaran, tetapi mampu menghasilkan dampak nyata terhadap peningkatan kapabilitas talenta dan kinerja organisasi.

Direktur Human Capital Management Telkom, Willy Saelan mengatakan transformasi bisnis perlu didukung oleh talenta yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan kompetensi.

"Di era transformasi digital dan AI, organisasi membutuhkan talenta yang agile dan siap menghadapi perubahan. Karena itu, learning, talent, dan career development perlu terintegrasi dalam satu ekosistem sehingga mampu mempercepat pengembangan kapabilitas, meningkatkan kesiapan talenta, serta memberikan dampak nyata bagi pencapaian strategi bisnis," ujar Willy.

Senada dengan hal tersebut, Senior General Manager Telkom Corporate University, M. Subhan Iswahyudi menyampaikan Corporate University kini memiliki peran yang semakin strategis dalam mendukung transformasi organisasi.

"Corporate University tidak lagi sekadar menyelenggarakan pembelajaran, tetapi menjadi strategic partner dalam membangun ekosistem pengembangan talenta yang terintegrasi. Melalui forum ini, Telkom CorpU ingin memperkuat kolaborasi antar praktisi sekaligus mendorong lahirnya pendekatan pengembangan SDM yang lebih adaptif, terukur, dan berorientasi pada dampak," ujar Subhan.

Forum menghadirkan sejumlah pembicara dari berbagai sektor yang membahas perkembangan global di bidang human capital, talent management, learning transformation, serta pemanfaatan AI dalam menciptakan pengalaman belajar yang lebih personal.