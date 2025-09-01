Telkom Dukung Pembelajaran Coding dan AI Bagi Guru dan Sekolah di Berbagai Daerah

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom melalui platform edukasi digitalnya, PIJAR, kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung transformasi pendidikan di Indonesia.

Dipercaya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Telkom melalui PIJAR bersama Lembaga Penyelenggara Diklat (LPD) terpilih mengimplementasikan Kurikulum Coding & Artificial Intelligence (AI) bagi guru dan sekolah di berbagai daerah.

Inisiatif ini menjadi langkah nyata dalam mempercepat digitalisasi pendidikan nasional, sekaligus memastikan para tenaga pendidik siap menghadapi tuntutan teknologi di era modern.

Program implementasi tahap awal telah sukses dilaksanakan pada 30 Juli 2025 hingga 3 Agustus 2025 di dua wilayah, yaitu Kota Semarang yang diikuti 60 guru dari 30 sekolah dan Kabupaten Boalemo yang diikuti 56 guru dari 28 sekolah.

Sebanyak 116 guru sangat antusias mengikuti pelatihan intensif terkait penerapan koding dan kecerdasan artifisial.

Program Coding AI di Boalemo. Foto: Dokumentasi Telkom

Kegiatan ini melibatkan sinergi erat antara Kemendikdasmen, Pemerintah Kota Semarang, Pemerintah Kabupaten Boalemo, Telkom, dan LPD sebagai mitra pelatihan guru.

Selama 5 hari, para Tenaga Pendidik mendapatkan pembekalan dari PIJAR.