Telkom Dukung Pembelajaran Coding dan AI Bagi Guru dan Sekolah di Berbagai Daerah
jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom melalui platform edukasi digitalnya, PIJAR, kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung transformasi pendidikan di Indonesia.
Dipercaya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Telkom melalui PIJAR bersama Lembaga Penyelenggara Diklat (LPD) terpilih mengimplementasikan Kurikulum Coding & Artificial Intelligence (AI) bagi guru dan sekolah di berbagai daerah.
Inisiatif ini menjadi langkah nyata dalam mempercepat digitalisasi pendidikan nasional, sekaligus memastikan para tenaga pendidik siap menghadapi tuntutan teknologi di era modern.
Program implementasi tahap awal telah sukses dilaksanakan pada 30 Juli 2025 hingga 3 Agustus 2025 di dua wilayah, yaitu Kota Semarang yang diikuti 60 guru dari 30 sekolah dan Kabupaten Boalemo yang diikuti 56 guru dari 28 sekolah.
Sebanyak 116 guru sangat antusias mengikuti pelatihan intensif terkait penerapan koding dan kecerdasan artifisial.
Program Coding AI di Boalemo. Foto: Dokumentasi Telkom
Kegiatan ini melibatkan sinergi erat antara Kemendikdasmen, Pemerintah Kota Semarang, Pemerintah Kabupaten Boalemo, Telkom, dan LPD sebagai mitra pelatihan guru.
Selama 5 hari, para Tenaga Pendidik mendapatkan pembekalan dari PIJAR.
Inisiatif Telkom ini untuk mempercepat digitalisasi pendidikan nasional sekaligus memastikan para pendidik siap menghadapi tuntutan teknologi di era digital
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Telkom AI Center of Excellence Diluncurkan untuk Mempercepat Adopsi AI di Indonesia
- Hadirkan Bumi Berseru Festival 2025, Telkom Ajak Kolaborasi Inovasi Ramah Lingkungan
- Hadirkan Bumi Berseru Festival 2025, Telkom Ajak Kolaborasi Inovasi Ramah Lingkungan
- Perkuat Layanan Contact Center Berbasis AI, Infomedia Gandeng Microsoft Indonesia
- Pakar AI Latih Guru Menggunakan Teknologi Dalam Mengajar, Makin Percaya Diri
- Bandingkan Gaji Guru & Tunjangan Anggota DPR, Ketum RAMA: Siapa yang Sebenarnya Membangun Bangsa?