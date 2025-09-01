menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Pendidikan » Pendidikan » Telkom Dukung Pembelajaran Coding dan AI Bagi Guru dan Sekolah di Berbagai Daerah

Telkom Dukung Pembelajaran Coding dan AI Bagi Guru dan Sekolah di Berbagai Daerah

Telkom Dukung Pembelajaran Coding dan AI Bagi Guru dan Sekolah di Berbagai Daerah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatihan Pembelajaran Coding dan Kecerdasan Artifisial Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah yang berlangsung di Semarang. Foto: Dokumentasi Telkom

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom melalui platform edukasi digitalnya, PIJAR, kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung transformasi pendidikan di Indonesia.

Dipercaya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Telkom melalui PIJAR bersama Lembaga Penyelenggara Diklat (LPD) terpilih mengimplementasikan Kurikulum Coding & Artificial Intelligence (AI) bagi guru dan sekolah di berbagai daerah.

Inisiatif ini menjadi langkah nyata dalam mempercepat digitalisasi pendidikan nasional, sekaligus memastikan para tenaga pendidik siap menghadapi tuntutan teknologi di era modern.

Baca Juga:

Program implementasi tahap awal telah sukses dilaksanakan pada 30 Juli 2025 hingga 3 Agustus 2025 di dua wilayah, yaitu Kota Semarang yang diikuti 60 guru dari 30 sekolah dan Kabupaten Boalemo yang diikuti 56 guru dari 28 sekolah.

Sebanyak 116 guru sangat antusias mengikuti pelatihan intensif terkait penerapan koding dan kecerdasan artifisial.

Telkom Dukung Pembelajaran Coding dan AI Bagi Guru dan Sekolah di Berbagai Daerah

Baca Juga:
Program Coding AI di Boalemo. Foto: Dokumentasi Telkom

Kegiatan ini melibatkan sinergi erat antara Kemendikdasmen, Pemerintah Kota Semarang, Pemerintah Kabupaten Boalemo, Telkom, dan LPD sebagai mitra pelatihan guru.

Selama 5 hari, para Tenaga Pendidik mendapatkan pembekalan dari PIJAR.

Inisiatif Telkom ini untuk mempercepat digitalisasi pendidikan nasional sekaligus memastikan para pendidik siap menghadapi tuntutan teknologi di era digital

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI