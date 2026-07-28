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Telkom Gelar Forum Kolaborasi Nasional, Bahas Keamanan Digital di Era Komputasi Kuantum

Telkom Gelar Forum Kolaborasi Nasional, Bahas Keamanan Digital di Era Komputasi Kuantum
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Telkom mempertemukan pemerintah, industri, akademisi, dan lembaga riset melalui Workshop Post-Quantum Cryptography (PQC) untuk memperkuat kesiapan ekosistem keamanan digital Indonesia. Foto: Dokumentasi Telkom

jpnn.com, MALANG - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom menyelenggarakan Workshop Post-Quantum Cryptography (PQC) sebagai forum kolaborasi nasional yang diselenggarakan di Malang pada awal Juli 2026.

Telkom Gelar Forum Kolaborasi Nasional, Bahas Keamanan Digital di Era Komputasi Kuantum

Kegiatan tersebut diselenggarakan merespons perkembangan teknologi komputasi kuantum yang cukup pesat dan diperkirakan akan membawa implikasi baru terhadap keamanan siber di masa depan.

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Inisiatif ini menjadi jembatan bagi pemerintah, industri, akademisi, lembaga riset, dan sektor strategis nasional untuk mendorong kesiapan Indonesia menghadapi tantangan keamanan digital di masa depan.

Seiring perkembangan teknologi komputer kuantum, berbagai negara mulai mempersiapkan langkah antisipatif untuk menghadapi tantangan baru di bidang keamanan siber.

Meskipun komputer kuantum saat ini belum mampu mengancam sistem kriptografi yang digunakan secara luas, di masa depan, teknologi tersebut berpotensi mengurangi tingkat keamanan algoritma kriptografi kunci publik, seperti RSA dan Elliptic Curve Cryptography (ECC), yang menjadi fondasi berbagai layanan digital, mulai dari identitas digital, sertifikat elektronik, hingga transaksi dan komunikasi yang aman.

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Karena itu, transisi menuju Post-Quantum Cryptography (PQC) menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan keamanan infrastruktur digital tetap terjaga dalam jangka panjang.

Hadir menyampaikan pemaparan dan berbagi perspektif pada workshop tersebut antara lain Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Edwin Hidayat Abdullah.

Dorong implementasi Post-Quantum Cryptography di Indonesia melalui sinergi pemerintah, industri, akademisi, dan lembaga strategis.

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