Telkom Gerakkan 50 Karyawan Jadi Sukarelawan Pelestarian Lamun di Pulau Pari

jpnn.com, KEPULAUAN SERIBU - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom kembali menunjukkan komitmennya dalam pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan Employee Volunteering program CONNECT-IN: Langkah Konservasi Telkom untuk Indonesia Lestari.

Program tersebut dilaksanakan pada 9-10 Agustus 2025 di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, dan melibatkan 50 karyawan Telkom dari berbagai unit kerja.

Program ini merupakan bagian dari rangkaian Telkom Employee Voluntrip Day yang bertujuan mewujudkan kontribusi nyata perusahaan terhadap pelestarian lingkungan pesisir dan peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal melalui kegiatan konservasi dan edukasi.

Pulau Pari dipilih sebagai lokasi karena menjadi representasi tantangan lingkungan yang nyata, seperti penurunan luas ekosistem lamun (tumbuhan yang hidup di laut dangkal) secara signifikan dan meningkatnya volume sampah laut.

Menurut studi yang dilakukan MAPID menunjukkan sejak 1994 hingga 2014, luas padang lamun menyusut dari 239,56 hektare menjadi 122,93 hektare.

Bahkan pada 2024, hanya tersisa 2.357 kilometer persegi, jauh menurun dari 3.782 kilometer persegi pada 2020.

Di sisi lain, bobot sampah laut yang mendarat di Pulau Pari bisa mencapai hingga 1 ton per hari, menyebabkan keruhnya perairan dan kerusakan ekosistem laut.