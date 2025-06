Telkom & IBM Siap Hadirkan Platform Sovereign AI

jpnn.com, JAKARTA -

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) dan PT IBM Indonesia (IBM) bekerja sama untuk menghadirkan solusi Sovereign AI (atau Artificial Intelligence yang berdaulat).

Direktur Group Business Development Telkom periode 2022-2025 Honesti Basyir mengatakan solusi itu akan memberdayakan bisnis di tanah air guna mendorong pertumbuhan dan perjalanan transformasi digital.

Sovereign AI dibangun dengan IBM watsonx dan di-embed dengan watsonx.ai yang merupakan studio pengembangan AI tingkat enterprise dari IBM.

"Solusi ini akan memungkinkan organisasi untuk menciptakan layanan nilai tambah AI yang andal dan bertanggung jawab untuk beragam praktisi industri seperti SDM, hukum, marketing, dan banyak lagi," jelas Honesti di Jakarta, Rabu (4/6).

Data terbaru dari IDC bertajuk "Asia/Pacific AI Spending to Reach USD 175 Billion by 2028, Driven by GenAI Boom" menunjukkan bahwa investasi AI dan AI Generatif di seluruh Asia Pasifik, termasuk Indonesia, diproyeksikan mencapai USD 175 miliar pada tahun 2028 dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (Compound Annual Growth Rate - CAGR) sebesar 33,6% dari 2023 hingga 2028.

Pertumbuhan pesat ini didorong oleh adopsi teknologi AI yang meluas di berbagai sektor industri yang telah meningkatkan kebutuhan akan tenaga kerja AI yang terampil untuk berfungsi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi digital nasional dan peningkatan daya saing global.

Selain itu, ada kebutuhan untuk platform AI yang terbuka, terukur, dan compliant guna memungkinkan bisnis membuat model mereka sendiri yang memenuhi persyaratan pengguna mereka.