Telkom Kenalkan Pentingnya AI & Cybersecurity Kepada Generasi Muda Lewat Program Ini

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan talenta digital masa depan.

Melalui program Digistar, Telkom menggelar dua kelas khusus bertema teknologi strategis, yakni "Secure The Future: Cybersecurity Essentials for Young Professionals" dan 'The Hot Future Skill: Shaping Tomorrow’s Workforce” pada beberapa waktu lalu.

Kegiatan yang diselenggarakan secara daring ini menggandeng dua mitra global, yakni F5 Networks dan IBM Indonesia, serta berhasil menjangkau lebih dari 380 peserta, yakni peserta Digistar Class Intern dan member DigiClub.

Digistar Class Intern merupakan wujud komitmen Telkom dalam membentuk insan muda Indonesia yang adaptif, inovatif, dan sadar akan tantangan dunia digital, sekaligus memperkuat positioning Telkom sebagai perusahaan yang mendorong pengembangan SDM sebagai aset strategis bangsa. Foto: Dokumentasi Telkom

“Kami melihat bagaimana kebutuhan akan talenta di bidang AI dan Cybersecurity terus meningkat di berbagai industri, mulai dari keuangan, telekomunikasi, sampai sektor pemerintahan," kata VP Human Capital Culture & Industrial Relations Telkom Iwan Setiawan dalam keterangannya, Selasa (15/7).

Karena itu, lanjut Iwan Setiawan, Telkom berupaya menghadirkan program pelatihan yang relevan dan aplikatif untuk mengecek talenta digital yang siap terjun di dunia industri.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi Telkom dalam mendukung transformasi digital nasional melalui penguatan kompetensi digital generasi muda.

Kelas ini hadir bukan hanya sebagai sarana berbagi ilmu, tetapi juga sebagai inisiatif nyata membentuk ekosistem digital yang aman dan inovatif, selaras dengan tiga pilar bisnis utama Telkom: Digital Connectivity, Digital Platform, dan Digital Services.