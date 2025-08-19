Telkom Luluskan 230 Talenta Digital Masa Depan Lewat Digistar Class Intern Batch 1

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom resmi meluluskan 230 peserta Digistar Class Intern batch pertama, program magang berbasis proyek yang dirancang untuk mencetak talenta digital masa depan Indonesia.

Tak hanya mengukuhkan kelulusan batch pertama, momen ini juga menjadi ajang penyambutan bagi 200 peserta batch ketiga yang terpilih dari lebih dari 8.700 pendaftar.

Seluruh peserta batch pertama dan batch ketiga merupakan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Adapun batch kedua yang diikuti para fresh graduate saat ini masih berlangsung.

Digistar Class Intern merupakan wujud nyata komitmen keberlanjutan (sustainability) Telkom dalam pengembangan talenta digital melalui ekosistem belajar yang menghubungkan dunia kampus dan industri.

Mengusung tema 'More Than Class, More Than Intern', program ini menjadi career incubator yang mempersiapkan mahasiswa agar siap kerja, siap berkembang, dan siap memimpin.

Selama enam bulan, peserta batch pertama terlibat dalam 96 proyek nyata di 40 posisi strategis.

Selain pengalaman teknis, mereka juga mendapatkan pembekalan hard skill seperti Artificial Intelligence, Cloud Computing, Cybersecurity, hingga B2B Solution, serta sesi mentoring, career coaching, dan pengembangan diri bersama top talent dan expert TelkomGroup.