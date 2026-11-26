jpnn.com, JAKARTA - Dinamika percakapan di ruang digital yang berlangsung cepat dan tersebar di berbagai kanal menuntut organisasi untuk semakin responsif dalam memahami opini publik.

Kemampuan membaca tren, mengidentifikasi potensi isu, dan menangkap sentimen masyarakat menjadi bagian penting dalam menentukan langkah komunikasi maupun pengambilan keputusan.

Menjawab kebutuhan tersebut, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom menghadirkan fitur AI Media Intelligence.

Solusi analitik berbasis kecerdasan buatan atau AI ini mampu mengolah percakapan dari media sosial dan media daring ke dalam satu dasbor terpadu.

AI Media Intelligence merupakan bagian dari platform BigBox yang siap membantu organisasi, pelaku usaha, dan instansi dalam memahami dinamika opini publik.

Platform ini menghimpun data dari berbagai kanal digital, meliputi X, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Threads, serta lebih dari 1.000 media berita daring.

Melalui pemantauan secara real-time, pengguna dapat memperoleh gambaran mengenai tren, persepsi terhadap merek, isu sosial, politik, dan ekonomi, hingga perkembangan reputasi sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan respons dan strategi yang tepat.