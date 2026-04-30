Telkom Luncurkan Sobat Indibiz, Perluas Peluang Perempuan UKM Naik Kelas di Era Digital

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia atau Telkom menjadikan semangat Hari Kartini sebagai momentum untuk terus memperluas pemberdayaan perempuan melalui pemanfaatan teknologi.

Dalam rangkaian program Kartini BISA Fest yang digelar beberapa waktu lalu, Telkom resmi memperkenalkan program Sobat Indibiz (SOBIZ).

Sebuah inisiatif pemberdayaan ekonomi digital yang membuka akses peluang usaha bagi komunitas, para ibu rumah tangga, dan pelaku UKM perempuan di seluruh Indonesia.

Program SOBIZ dirancang untuk menghadirkan peluang penghasilan tambahan melalui peran sebagai agen pemasaran layanan digital Indibiz.

Inisiatif ini menjadi langkah nyata Telkom dalam memperluas akses ekonomi digital bagi perempuan agar semakin produktif, mandiri, dan mampu mengambil peran strategis di tengah perkembangan ekonomi digital yang kian pesat.

Indibiz by Telkom Solution merupakan ekosistem solusi digital dari Telkom yang dirancang untuk mendukung kebutuhan pelaku usaha di segmen menengah melalui layanan konektivitas, pemasaran digital, operasional bisnis, hingga solusi berbasis teknologi agar usaha dapat tumbuh lebih efisien dan kompetitif.

OVP Enterprise Marketing Regional Management Telkom Reni Yustiani menyampaikan SOBIZ menjadi salah satu langkah Telkom dalam menghadirkan solusi digital yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Perempuan memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk melalui pemanfaatan peluang usaha berbasis digital,” ujar Reni.