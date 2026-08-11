Telkom Memperkenalkan Connectivity+, Layanan Berkecepatan Tinggi dengan Jangkauan Luas

jpnn.com, JAKARTA - Telkom Solution kembali berpartisipasi dalam pameran Digital Transformation Indonesia Conference & Expo (DTI-CX) 2026 di Jakarta pada 5–6 Agustus 2026.

Pada event ini, Telkom Solution sebagai umbrella solusi digital PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom yang fokus menggarap pasar business-to-business (B2B), menampilkan berbagai solusi digital untuk menjawab kebutuhan transformasi di berbagai sektor, salah satunya Connectivity+ sebagai solusi konektivitas berkecepatan tinggi dengan jangkauan luas di berbagai wilayah.

Saat ini, konektivitas tidak hanya berperan dalam memperluas akses internet, tetapi juga menjadi infrastruktur penting yang mendukung digitalisasi sektor industri, pertumbuhan startup digital, peningkatan produktivitas dunia usaha, hingga pembukaan peluang ekonomi baru di daerah.

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Melalui Connectivity+, Telkom Solution memberikan layanan konektivitas andal untuk mendukung kebutuhan bisnis yang semakin dinamis, sekaligus memperluas akses terhadap layanan digital bagi pelanggan di berbagai sektor.

Vice President Enterprise Marketing & Growth Telkom Reni Yustiani menjelaskan pentingnya pemerataan akses jaringan hingga wilayah pelosok Indonesia.

Menurutnya, upaya tersebut perlu diiringi dengan kehadiran solusi digital yang aplikatif dan relevan dengan kebutuhan pasar.

Lebih lanjut, Reni menyampaikan konektivitas yang andal dan merata di seluruh penjuru Nusantara merupakan pekerjaan rumah bagi seluruh penyedia layanan telekomunikasi di Indonesia.

Untuk itu, sebagai perusahaan digital telco yang memiliki cakupan jaringan terluas, TelkomGroup juga terus membuka kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan pemerataan akses digital yang inklusif di seluruh nusantara.