Telkom Mendorong Perempuan Ambil Peran di Garis Depan Kepemimpinan

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom menegaskan komitmennya dalam mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Hal ini sebagai bagian dari strategi keberlanjutan GoZero% - Sustainability Action by Telkom Indonesia melalui pilar Empower Our People.

TelkomGroup mengimplementasikan prinsip Keberagaman, Kesetaraan, dan Inklusi (DEI) secara terukur dan berkelanjutan guna memperkuat organisasi yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing di tengah percepatan transformasi digital.

Foto: Dokumentasi Telkom

Direktur Utama Telkom Dian Siswarini menyampaikan kesetaraan gender merupakan fondasi dalam membangun organisasi yang inklusif dan mampu menghadirkan keberagaman perspektif.

“Kami percaya perempuan Indonesia memiliki potensi dan kemampuan yang sangat besar. Yang dibutuhkan adalah kesempatan yang setara untuk berkembang, mengaktualisasikan diri, serta mengambil peran strategis dalam kepemimpinan. Ketika akses itu dibuka, perempuan dapat memberi kontribusi nyata bagi mendorong inovasi, serta memberi manfaat bagi masyarakat dan bangsa,” ujar Dian Siswarini.

Komitmen tersebut tercermin dalam capaian yang terukur. Pada 2025, proporsi perempuan di TelkomGroup mencapai 31,7 persen dari total karyawan, dengan 21 persen di antaranya menempati posisi manajerial.

Ke depan, TelkomGroup menargetkan peningkatan keterwakilan perempuan hingga 32 persen dari total karyawan dan 27 persen di level manajerial pada tahun 2030 sebagai bagian dari strategi DEI yang terarah.