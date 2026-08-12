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Telkom Menghadirkan Inovasi OCA Berbasis AI di Ajang DTI-CX 2026

Telkom Menghadirkan Inovasi OCA Berbasis AI di Ajang DTI-CX 2026
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Direktur IT Digital Telkom Faizal Rochmad Djoemadi mengunjungi AI Zone Telkom di DTI-CX 2026 untuk melihat langsung kapabilitas AIcosystem, termasuk Omni Communication Assistant (OCA). Solusi berbasis AI ini dirancang untuk membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional sekaligus menghadirkan pengalaman pelanggan yang lebih responsif. Foto: Dokumentasi Telkom

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom kembali menunjukkan kapabilitas digitalnya melalui partisipasi pada event Digital Transformation Indonesia Conference & Expo (DTI-CX) 2026 yang berlangsung di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Mengusung tiga zona tematik, yaitu Digital Transformation Zone, AI Zone, dan Cyber Security Zone, Telkom menghadirkan berbagai kapabilitas dan solusi digital untuk menjawab kebutuhan transformasi industri yang terus berkembang.

Pembagian zona tersebut merepresentasikan kapabilitas Telkom dalam menyediakan solusi digital secara menyeluruh.

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Telkom Menghadirkan Inovasi OCA Berbasis AI di Ajang DTI-CX 2026

Dari ketiga zona yang dihadirkan, AI Zone menjadi salah satu area yang mendapat perhatian melalui pengenalan AIcosystem, ekosistem kecerdasan buatan TelkomGroup yang mengintegrasikan berbagai kapabilitas dan solusi berbasis AI.

Salah satu bagian dalam AIcosystem adalah lapisan AI Solutions & Applications yang menghadirkan inisiatif Telkom AI Center of Excellence (AI CoE) melalui pilar AI Hub.

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Pilar ini berperan sebagai pusat penyedia solusi kecerdasan buatan yang telah teruji dan dikembangkan untuk menjawab kebutuhan berbagai sektor industri.

Sejumlah solusi yang ditampilkan antara lain Omni Communication Assistant (OCA), PrivateGPT, DIP (Decision Intelligence Platform), dan AI CCTV Analytics.

AIcosystem buka cara baru dalam mengelola pengalaman pelanggan hingga pengembangan asisten virtual

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