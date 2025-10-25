menu
Telkom Menghadirkan Startup Binaan Berbasis AI dalam Acara AI Campus di UMY
Direktur Utama Telkom Dian Siswarini saat memberikan pemaparan di acara peluncuran Telkom AI Campus di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada Kamis (23/10). Foto: Dokumentasi Telkom

jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom mempertegas posisinya sebagai pemimpin transformasi kecerdasan artifisial (AI) nasional melalui peluncuran Telkom AI Campus, bagian dari inisiatif strategis Telkom AI Center of Excellence (AI CoE).

Acara peluncuran yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) tersebut dihadiri Direktur Utama Telkom Dian Siswarini, Rektor UMY Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc, Sekretaris Universitas UMY Dr.Bachtiar Dwi Kurniawan, S.Fill.I., MPA, serta Kepala Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Digital Bonifasius Wahyu Pudjianto

Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya Telkom membangun ekosistem AI terintegrasi yang menghubungkan riset akademik, pengembangan talenta, serta penerapan teknologi di berbagai sektor industri.

AI Campus diharapkan menjadi pusat pembelajaran dan kolaborasi yang mendorong lahirnya inovator digital Indonesia yang mampu bersaing di tingkat global.

Direktur Utama Telkom Dian Siswarini. Foto: Dokumentasi Telkom

Direktur Utama Telkom Dian Siswarini dalam paparannya menyampaikan melalui AI Campus Telkom mengajak mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, namun juga dapat terlibat langsung dalam berbagai proyek riset industri, mentoring, dan inkubasi.

“Melalui kegiatan ini Telkom berkomitmen untuk melahirkan ribuan talenta AI di Indonesia. Kami ingin membangun generasi yang tidak hanya menguasai AI, namun juga bisa mengerti nilai-nilai dibaliknya agar teknologi dapat menjadi kekuatan untuk kemajuan bangsa,” ujar Dian dalam keterangannya, Sabtu (25/10).

Peluncuran AI Campus upaya Telkom membangun ekosistem AI terintegrasi yang menghubungkan riset akademik hingga penerapan teknologi di berbagai sektor industri

