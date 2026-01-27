Telkom Paparkan Strategi Digital untuk Pembangunan Indonesia di WEF Davos 2026

jpnn.com, SWISS - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menegaskan perannya dalam membangun fondasi digital nasional yang berkelanjutan.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Direktur Utama Telkom Dian Siswarini pada ajang World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 yang berlangsung di Davos, Swiss pada 19–23 Januari 2026.

Dian menekankan strategi membangun ekonomi digital yang terhubung, kreatif, dan kompetitif melalui kolaborasi global dan inovasi teknologi, sejalan dengan peran Telkom dalam memperkuat fondasi infrastruktur digital nasional.

Sebagai perusahaan digital telco terdepan di Indonesia, TelkomGroup memegang peran kunci dalam membangun fondasi digital nasional.

Hingga saat ini, TelkomGroup telah menggelar lebih dari 180.000 kilometer infrastruktur backbone dan kabel bawah laut serta terlibat dalam 27 sistem kabel laut internasional.

Dengan kepemilikan infrastruktur fiber yang ekstensif, TelkomGroup menjadi tulang punggung konektivitas di negara kepulauan terbesar di dunia sekaligus mendorong ekosistem digital yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

“Transformasi digital yang berkelanjutan membutuhkan fondasi industri yang kuat, tepercaya, dan terintegrasi. Melalui World Economic Forum Davos, Telkom menegaskan perannya sebagai penyedia infrastruktur digital strategis yang mendukung kolaborasi lintas industri, menarik investasi jangka panjang, dan memperkuat daya saing ekonomi digital Indonesia di tingkat global,” ungkap Dian.

Peran tersebut semakin strategis seiring agenda nasional pemerataan akses digital yang menargetkan konektivitas serat optik di 90% kecamatan serta cakupan mobile broadband bagi 98% populasi.