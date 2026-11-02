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Telkom Percepat Adopsi AI di Segmen Enterprise, Kesiapan Data dan Talenta Jadi Kunci Utama

Telkom Percepat Adopsi AI di Segmen Enterprise, Kesiapan Data dan Talenta Jadi Kunci Utama
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Direktur Enterprise & Business Service Telkom Veranita Yosephine (tengah) menekankan pentingnya kesiapan data dan talenta dalam mendukung adopsi AI di segmen enterprise pada diskusi panel DTIIF 2026 di Fairmont Jakarta, Selasa (27/10). Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Enterprise & Business Service PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk  atau Telkom Veranita Yosephine menekankan pentingnya kesiapan data dan talenta dalam mendukung adopsi artificial intelligence (AI) di segmen enterprise.

Hal tersebut disampaikan dalam sesi bertajuk “From AI Experimentation to Trusted Enterprise Adoption” pada Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026 di Fairmont Jakarta, Selasa (27/10).

Sesi tersebut membahas peralihan pemanfaatan AI dari tahap eksperimen menuju penerapan yang tepercaya di lingkungan bisnis.

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Telkom Percepat Adopsi AI di Segmen Enterprise, Kesiapan Data dan Talenta Jadi Kunci Utama

Sesi diskusi panel tersebut membahas peralihan pemanfaatan AI dari tahap eksperimen menuju penerapan yang tepercaya di lingkungan bisnis. Foto: Dokumentasi Telkom

Diskusi dimoderatori Hyeonmi Kim dari Boston Consulting Group (BCG) dan turut menghadirkan President Director Salesforce Indonesia Andreas Diantoro, Head of International Business & Commercial Ensign InfoSecurity Zong Fu Chua, serta Chief Executive Officer ITSEC Indonesia Patrick Dannacher.

Para pembicara berbagi perspektif mengenai adopsi AI dan keamanan siber di pasar enterprise Indonesia.

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Veranita menyampaikan untuk memperluas adopsi AI, terdapat dua aspek penting yang perlu menjadi perhatian, yaitu kesiapan fondasi data serta pengembangan talenta dan kapabilitas.

"Data yang terorganisasi dengan baik dapat mendukung pemanfaatan platform AI secara optimal, sementara peningkatan keterampilan sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam mempersiapkan organisasi menghadapi perkembangan teknologi,” ujar Veranita.

Pemanfaatan kapabilitas AI Telkom Solution yang terintegrasi membuka peluang peningkatan efektivitas operasional dan penciptaan nilai bisnis

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