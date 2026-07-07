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Telkom Perkuat Ekosistem Talenta Digital & Inovasi Global Lewat Kolaborasi TelU dan NUS

Telkom Perkuat Ekosistem Talenta Digital & Inovasi Global Lewat Kolaborasi TelU dan NUS
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(kiri ke kanan) Direktur Strategic & Business Development Telkom Seno Soemadji bersama Direktur IT Digital Telkom sekaligus Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Telkom Faizal Rochmad Djoemadi menyaksikan penandatanganan implementasi kerja sama yang dilaksanakan Rektor Telkom University Prof. Dr. Suyanto dan Senior Vice Provost of National University of Singapore Prof. Bernard C Y Tan, Senin (6/7). Foto: Dokumentasi Telkom

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom terus memperkuat komitmennya dalam membangun ekosistem talenta digital dan inovasi nasional seiring meningkatnya kebutuhan akan talenta digital yang unggul dan berdaya saing global melalui kolaborasi strategis dengan berbagai institusi terkemuka dunia.

Salah satu langkah tersebut diwujudkan melalui kerja sama antara Telkom University (TelU) dan National University of Singapore (NUS).

Dokumen Nota Kesepahaman atau MoU sebelumnya telah ditandatangani secara sirkuler oleh kedua belah pihak.

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Sebagai penanda dimulainya implementasi kolaborasi, pada Senin (6/7) TelU dan NUS menggelar seremoni kerja sama di Telkom University Kampus, Jakarta.

Kerja sama ini menjadi landasan bagi kedua institusi untuk mengembangkan kolaborasi di bidang pendidikan, riset, inovasi, hingga talenta digital.

Ruang lingkup kerja sama meliputi graduate certificate programme, student and faculty mobility, joint research, serta kolaborasi pada bidang Artificial Intelligence (AI), digital business, sustainability, Internet of Things (IoT), cybersecurity, logistic & supply chain management, data center, dan cloud computing.

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Melalui berbagai program tersebut, kedua institusi diharapkan dapat memperluas pertukaran pengetahuan, kapasitas riset serta menghasilkan talenta yang semakin relevan dengan kebutuhan industri digital yang berkembang pesat.

Terjalinnya kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari inisiatif yang diprakarsai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dalam memperkuat kerja sama Indonesia–Singapura di bidang ekonomi digital dan pengembangan talenta.

Langkah strategis dalam membangun pipeline talenta digital berkelas dunia melalui kolaborasi pendidikan, riset, dan inovasi lintas negara

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