Telkom Perkuat ESG lewat Keanggotaan UN Global Compact & Zero Waste to Landfill

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) memperkuat partisipasinya dalam gerakan keberlanjutan global melalui keanggotaan United Nations Global Compact (UNGC) yang ditandai dengan penyerahan sertifikat keanggotaan pada Kamis (22/10), serta pelaksanaan program Zero Waste to Landfill bersama Waste4Change di kawasan The Telkom Hub, Jakarta.

Kedua inisiatif ini menjadi bagian dari upaya Telkom mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam tata kelola perusahaan dan aktivitas operasional.

Direktur Utama Telkom Nanang Hendarno menyampaikan keberlanjutan merupakan bagian penting dari transformasi perusahaan untuk membangun bisnis yang bertanggung jawab dan berdaya saing dalam jangka panjang.

Hal ini diwujudkan melalui tata kelola yang konsisten serta langkah nyata, mulai dari efisiensi energi dan pengurangan emisi hingga pengelolaan sampah.

“Di TelkomGroup, keberlanjutan bukan hanya tentang memenuhi standar atau menjalankan inisiatif lingkungan, tetapi juga tentang bagaimana prinsip-prinsip tersebut menjadi bagian dari strategi bisnis dan budaya kerja,” jelas Nanang.

Keanggotaan dalam UN Global Compact memperkuat arah untuk terus menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab, sementara program Zero Waste to Landfill menjadi salah satu wujud nyata penerapannya di lingkungan kerja.

“Kami ingin memastikan transformasi menuju perusahaan yang berkelanjutan didukung oleh kebijakan, sistem, dan keterlibatan seluruh insan TelkomGroup,” ujar Nanang.

Melalui program Zero Waste to Landfill, Telkom menerapkan pemilahan sampah sejak dari sumber agar sampah yang masih dapat dimanfaatkan atau diolah tidak berakhir di tempat pemrosesan akhir (TPA).