Telkom Perluas Pemanfaatan Pendidikan Digital, 718 Ribu Lebih Siswa Manfaatkan PIJAR
jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom terus memperkuat transformasi digital pendidikan nasional melalui PIJAR, platform digital pendidikan yang dikembangkan untuk mendukung berbagai kebutuhan ekosistem pendidikan.
Sepanjang Semester I 2026, Telkom melalui PIJAR mendukung berbagai agenda strategis pendidikan.
Agenda tersebut mencakup penyelenggaraan Try Out Tes Kemampuan Akademik (TKA), Kompetisi Akademik LENTERA 2026, Seleksi Rekrutmen Guru dan Tenaga Kependidikan, hingga asesmen digital melalui Ujian Sekolah Berbasis Komputer (USBK), Asesmen Sumatif Akhir Jenjang (ASAJ), Penilaian Tengah Semester (PTS), dan Penilaian Akhir Semester (PAS).
Telkom melalui PIJAR menyelenggarakan asesmen digital, try out TKA, kompetisi akademik, dan seleksi tenaga pendidik di lebih dari 2.000 sekolah di Indonesia. Foto: Dokumentasi Telkom
Implementasi tersebut telah menjangkau lebih dari 2.000 sekolah di 33 provinsi dengan total lebih dari 718.500 peserta.
Kolaborasi bersama pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan satuan pendidikan di berbagai wilayah Indonesia menjadi bagian dari upaya Telkom menghadirkan solusi digital bagi sektor pendidikan.
Melalui PIJAR, proses pembelajaran, asesmen, dan seleksi dapat berlangsung lebih objektif, efisien, transparan, serta mudah dipantau melalui pemanfaatan teknologi digital.
Direktur IT Digital Telkom Faizal Rochmad Djoemadi menegaskan transformasi digital di sektor pendidikan tidak hanya berfokus pada penyediaan teknologi, tetapi juga pada pemanfaatannya untuk menciptakan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan.
Dukung penyelenggaraan asesmen digital, try out TKA, kompetisi akademik, dan seleksi tenaga pendidik di lebih dari 2.000 sekolah di Indonesia
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