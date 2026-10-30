Telkom Raih Penghargaan 'SOE In-House of The Year' di ALB Indonesia Law Awards 2026
jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom meraih dua penghargaan atas keunggulan dan inovasi fungsi legal melalui ajang Asian Legal Business (ALB) Indonesia Law Awards 2026 dan In-House Counsel Summit & Awards 2026.
Penghargaan ini mengapresiasi kontribusi tim legal Telkom dalam mengawal aksi korporasi strategis, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung tata kelola perusahaan.
Dalam ajang ALB Indonesia Law Awards 2026 di Jakarta pada 22 Oktober 2026, Telkom meraih penghargaan 'State-owned Enterprise In-House of The Year' yang diterima Vice President Corporate Legal Telkom Junian Sidharta.
Penghargaan ini mencerminkan kontribusi tim legal dalam mendampingi tiga proyek strategis transformasi TelkomGroup, yakni spin-off infrastruktur dan aset Telkom ke PT Telkom Infrastruktur Indonesia (Infranexia), vertical merger PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel), serta divestasi PT Administrasi Medika (Admedika), dengan tetap memperhatikan aspek hukum dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Selain itu, Telkom meraih penghargaan Indonesia’s Most Innovative In-House Counsel Team 2026 dalam ajang In-House Counsel Summit & Awards 2026 yang diselenggarakan Hukumonline di Bali pada 8–9 Oktober 2026.
Penghargaan ini diberikan atas pengembangan dan implementasi Telis, solusi digital yang mendukung kebutuhan hukum karyawan melalui fitur pembuatan dokumen, digital repository yang dapat diakses secara real time, serta rekomendasi aspek hukum berbasis artificial intelligence (AI) yang mengacu pada produk hukum internal dan eksternal TelkomGroup.
Direktur Legal & Compliance Telkom Andy Kelana menyampaikan fungsi legal tidak hanya memastikan kepatuhan, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam mendukung pengambilan keputusan bisnis.
Pengakuan ini mencerminkan peran strategis tim legal mengawal transformasi bisnis, memperkuat kepatuhan, dan mendorong inovasi layanan hukum berbasis digital
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