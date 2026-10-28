Telkom Raih SDG Pioneer Award di Ajang Reuters Events Global Sustainability Awards 2026

jpnn.com, LONDON - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom meraih SDG Pioneer Award dalam ajang Reuters Events Global Sustainability Awards 2026 yang diselenggarakan di London, Inggris, Rabu (21/10).

Penghargaan tersebut diberikan atas inisiatif keberlanjutan Telkom bertajuk “Pioneering Indonesia's Path to Net Zero through Green & Blue Carbon Action”, yang mencerminkan komitmen perusahaan dalam mendukung upaya penurunan emisi dan pencapaian target net zero emission melalui pendekatan berbasis alam.

Reuters Events Global Sustainability Awards merupakan ajang internasional yang mengapresiasi perusahaan dan organisasi atas inisiatif keberlanjutan yang menghadirkan dampak nyata bagi lingkungan dan masyarakat.

Penghargaan SDG Pioneer diberikan dalam kategori strategi dan kepemimpinan, sejalan dengan pentingnya peran dunia usaha dalam mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam strategi dan pelaksanaan bisnis.

Direktur Human Capital Management Telkom Willy Saelan yang menerima penghargaan secara langsung di London menyampaikan pencapaian ini menjadi dorongan bagi perusahaan untuk terus memperkuat implementasi prinsip keberlanjutan secara konsisten.

Baca Juga: Telkom Akses Mendukung Penataan Infrastruktur Telekomunikasi di Berbagai Kota

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Telkom untuk terus memperkuat inisiatif keberlanjutan yang memberikan dampak yang nyata bagi lingkungan dan masyarakat," kata Willy.

Willy menyampaikan Telkom meyakini transformasi bisnis perlu berjalan selaras dengan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial, sehingga kontribusi Telkom tidak hanya tercermin dalam kinerja perusahaan, tetapi juga dalam upaya mendukung pencapaian target net zero emission dan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.