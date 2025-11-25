Telkom Salurkan 111.500GB Kuota Internet ke 21 Sekolah di Wilayah 3T
jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menyalurkan 111.500 GB kuota internet Telkomsel bagi sekolah-sekolah di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Penyaluran itu merupakan realisasi dari inisiatif keberlanjutan Digiland Run 2025 yang diikuti oleh 12.500 pelari.
Setiap kilometer yang mereka tempuh setara dengan 1 GB kuota internet untuk mendukung pembelajaran digital dan jarak jauh.
Kuota tersebut disalurkan kepada 21 sekolah yang berlokasi di area 3T di seluruh wilayah Indonesia guna mendukung proses pembelajaran siswa.
Selain kuota, dukungan juga dilengkapi dengan perangkat PC dan layanan IndiHome selama satu tahun untuk memastikan siswa dan tenaga pendidik mendapatkan akses digital yang lebih optimal.
Penyaluran program ini terlaksana melalui kolaborasi antara Telkom dan Telkomsel sekaligus merupakan bentuk tanggung jawab sosial TelkomGroup.
VP Sustainability Telkom Gunawan Wasisto C.A menyampaikan penyaluran 111.500 GB kuota dari event Digiland Run 2025 merupakan bentuk nyata komitmen Telkom dalam memajukan pendidikan digital di wilayah 3T.
Upaya itu selaras dengan spirit GoZero%, di mana Telkom berupaya memastikan setiap langkah transformasi digital berjalan berdampingan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Telkom menyalurkan 111.500 GB kuota internet Telkomsel bagi sekolah-sekolah di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Dukung Stabilitas Ekonomi Nasional, TNI AL Melepas Tim Ekspedisi Rupiah Berdaulat di Wilayah 3T
- Perum BULOG Pastikan Pembangunan Gudang di Wilayah 3T Beroperasi Tahun Depan
- Mekari Jurnal dan OCBC Hadirkan Solusi Keuangan Terpadu
- HUT ke-35, Adira Finance Genjot Transformasi Digital dan Inklusi Keuangan
- Telkom Perkuat Transformasi Korporasi Lewat Strategic Holding
- Telkom Catat Kinerja Positif di Kuartal III 2025, Pendapatan Tembus Rp 109,6 Triliun