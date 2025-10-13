Telkom Solution Jadi Kunci Efektivitas Perusahaan Ekspedisi Ini

jpnn.com, JAKARTA - Commercial & Strategy Director SiCepat Ekspres Jianwei Low mengungkapkan jaringan konektivitas yang cepat menjadi kunci utama dalam menjalankan bisnis logistik di Indonesia.

Menurut dia dengan dukungan jaringan yang stabil, setiap proses operasional bisnis SiCepat dapat berjalan dengan tepat.

Semisalnya proses tracking, sortir paket hingga koordinasi dengan tim lebih efektif dan efisien.

Dia mengakui bisnisnya itu berjalan lancar berkat Telkom Solution yang menawarkan konektivitas yang stabil.

“Telkom Solution tidak hanya menyediakan konektivitas yang stabil, tetapi juga memberikan dukungan teknis dan konsultasi yang memperkuat infrastruktur digital kami. Ini terbukti mendukung kelancaran distribusi, peningkatan efisiensi biaya, serta akurasi pelacakan pengiriman secara real time,” ungkap Jianwei dalam siaran persnya, Senin (13/10).

Dia menambahkan dampak nyata dari kolaborasi itu terlihat pada peningkatan produktivitas internal dan kepuasan pelanggan.

Dukungan konektivitas dari Telkom Solution berhasil membawa SiCepat menjaga standar layanan yang lebih tinggi, sekaligus memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam industri logistik nasional.

Jianwei berharap kerja sama dengan Telkom Solution dapat diperluas hingga mencakup lebih banyak gerai serta layanan digital lain yang mendukung operasional.