Telkom Solution Raih Penghargaan Business Impact & Industry Growth dari KGI

jpnn.com, JAKARTA - Telkom Solution, umbrella brand layanan B2B ICT PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom meraih penghargaan kategori 'Business Impact & Industry Growth' dari Kabar Group Indonesia (KGI) atas kontribusinya dalam menghadirkan solusi digital yang memberikan dampak bagi bisnis dan pertumbuhan industri di Indonesia.

Telkom Solution memiliki portofolio layanan B2B ICT yang mencakup konektivitas, keamanan siber, cloud, dan data center, artificial intelligence, hingga berbagai solusi digital.

Kapabilitas ini dihadirkan untuk mendukung kebutuhan pelanggan enterprise, dan sektor swasta yang dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing bisnis dan industri.

Kapabilitas tersebut menjadi bagian dari upaya Telkom Solution untuk membantu pelanggan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam menjawab tantangan bisnis.

Tidak hanya menghadirkan infrastruktur dan layanan digital, Telkom Solution juga mengedepankan pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan agar solusi yang diberikan dapat mendukung efisiensi operasional, pengembangan, serta penciptaan nilai yang berkelanjutan.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Enterprise & Business Service Telkom Veranita Yosephine menyampaikan penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi Telkom Solution untuk terus memperkuat peran sebagai mitra strategis bagi pelanggan.

Menurut Veranita, penghargaan ini menjadi apresiasi sekaligus motivasi bagi pihaknya untuk terus memberikan solusi yang relevan dengan kebutuhan pelanggan.

"Bagi kami, dampak bisnis menjadi salah satu ukuran penting dalam menghadirkan setiap solusi, sehingga teknologi yang kami hadirkan tidak berhenti pada pemanfaatan teknologi, tetapi mampu memberikan value creation bagi pelanggan dan industri,” ujar Veranita.