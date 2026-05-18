Telkom Solution Tegaskan Komitmen Dukung Transformasi Digital BUMN

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui Telkom Solution berkomitmen mendukung percepatan transformasi digital Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui penyediaan solusi digital terintegrasi berbasis cloud, artificial intelligence (AI), dan cybersecurity.

Komitmen tersebut disampaikan Direktur Enterprise & Business Service Telkom, Veranita Yosephine, dalam kegiatan Transformasi Digital BUMN yang digelar oleh Danantara Indonesia di Wisma Danantara, Jakarta, Senin (5/5).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh 50 Chief Technology Officer (CTO) lintas sektor BUMN dan menjadi forum strategis untuk memperkuat kolaborasi serta akselerasi transformasi digital nasional.

Fokus utama kegiatan ini adalah mendorong integrasi sistem organisasi, aplikasi, dan platform data secara andal guna meningkatkan efektivitas operasional dan daya saing BUMN di era ekonomi digital.

Melalui Telkom Solution, Telkom menghadirkan ekosistem solusi digital yang dirancang untuk menjawab kebutuhan transformasi digital BUMN secara end-to-end, mulai dari konektivitas digital, layanan cloud, keamanan siber, hingga inovasi berbasis AI.

Solusi tersebut telah diimplementasikan di berbagai sektor industri dan mendukung peningkatan efisiensi, produktivitas, serta kualitas layanan perusahaan.

Veranita menyampaikan Telkom siap memperkuat sinergi antar-BUMN melalui solusi digital yang relevan dan berkelanjutan.

“Sebagai perusahaan digital nasional dengan kapabilitas dan ekosistem yang terintegrasi, Telkom mendukung transformasi digital BUMN melalui Telkom Solution yang menghadirkan solusi sesuai kebutuhan bisnis, termasuk pemanfaatan otomasi dan AI untuk meningkatkan produktivitas serta kinerja operasional perusahaan,” ujar Veranita.