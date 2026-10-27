Telkom University Ajak Publik untuk Bantu Pencarian Maisha Aurelia Rafif

jpnn.com, BANDUNG - Telkom University Terus melakukan upaya pencarian Maisha Aurelia Rafif (18), mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Ilmu Sosial, yang diduga hilang sejak Selasa (6/10).

Hingga kini korban belum bisa dihubungi.

Berdasarkan informasi terbaru dari pihak keluarga, laporan orang hilang telah disampaikan ke Polsek Regol.

Langkagh itu dilakukan untuk meminta bantuan kepolisian dalam menindaklanjuti informasi kehilangan dan mendukung proses pencarian.

Telkom University terus menjalin komunikasi dengan pihak keluarga serta mendukung koordinasi dengan pihak berwenang.

"Kami juga mengajak sivitas akademika dan masyarakat yang memiliki informasi relevan mengenai keberadaan Maisha untuk membantu proses pencarian dengan menyampaikan informasi tersebut kepada keluarga atau aparat kepolisian agar dapat ditindaklanjuti," tulis Telkom University dalam siaran persnya, Selasa (27/10).

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Mereka mengimbau masyarakat untuk mengedepankan kehati-hatian dengan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi maupun spekulasi yang berpotensi menimbulkan keresahan.

Penghormatan terhadap privasi dan kondisi keluarga juga perlu menjadi perhatian bersama selama proses pencarian berlangsung.