Telkom University Beri Sanksi 4 Mahasiswa Terkait Kasus Perundungan di Asrama

jpnn.com - BANDUNG - Telkom University memberikan sanksi tegas kepada empat mahasiswa yang diduga terlibat kasus perundungan di asrama. Rektor Telkom University Suyanto mengatakan pemberian sanksi merupakan bukti kampus menindak tegas semua bentuk perundungan.

"Sanksi yang ditetapkan terhadap keempat pelaku berdasarkan peran, tingkat keterlibatan, dan bentuk pelanggaran masing-masing," kata Suyanto dalam keterangannya, Selasa (13/10).

Pemberian sanksi terhadap empat mahasiswa itu merujuk pada Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi, Peraturan Universitas Nomor PU.009/KMH03/KKA-BKM/2026 tentang Pedoman Kode Etik Mahasiswa Universitas Telkom, serta Peraturan Internal PPKPT Nomor KWR3.004/KMH01/KKA/2026.

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Suyanto menyebut bahwa seorang mahasiswa yang merupakan pelaku perundungan dikenakan sanksi berupa drop out atau dikeluarkan dari kampus. Meski demikian, Suyanto tidak menyebut identitas mahasiswa tersebut.

"Mahasiswa ini di-DO berdasarkan temuan tindakan perundungan berulang dan tindakan yang berpotensi membahayakan keselamatan fisik dan psikis korban serta lingkungan sekitar," tutur dia.

Suyanto menambahkan seorang mahasiswa yang merekam dan mengunggah video perundungan ke media sosial dikenakan sanksi sedang berupa skorsing selama dua semester dan pembinaan karakter.

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Sementara itu, dua mahasiswa lainnya dikenakan sanksi berupa pembinaan karakter, kegiatan sosial selama satu semester, dan kewajiban mengikuti tambahan aktivitas kemahasiswaan karena dinilai melanggar etika di ruang digital.

"Ini berdasarkan keterlibatan dalam perekaman aksi perundungan, tidak adanya upaya untuk menghentikan kejadian, serta pengunggahan video perundungan ke media sosial," katanya.