Telkom University DO Mahasiswa Pelaku Perundungan di Asrama
jpnn.com - Telkom University resmi mengeluarkan salah seorang mahasiswa pelaku perundungan terhadap rekannya di asrama putra pada Jumat (9/10/2026) malam.
Sanksi berat berupa drop out (DO) ini diberikan setelah dilakukan proses investigasi dan keterangan langsung dari pelaku. Sedangkan satu pelaku lainnya dijatuhi sanksi sedang, dan dua lainnya masih dalam tahap pemeriksaan mendalam.
Namun begitu, pihak kampus tidak merinci peran dari pelaku yang dikenakan sanksi berat. Korban dan pelaku diketahui merupakan mahasiswa semester pertama Fakultas Rekayasa Industri.
Rektor Telkom University Suyanto mengaku prihatin dan meminta maaf kepada korban dan keluarga, serta mahasiswa dan pihak eksternal atas kasus dugaan perundungan yang terjadi di kampus.
Ia menegaskan bahwa kekerasan dan perundungan merupakan tindakan berbahaya dan tidak bisa dibenarkan.
"Saya selaku rektor menyampaikan keprihatinan dan permintaan maaf kepada korban dan keluarga, mahasiswa internal dan eksternal," kata Suyanto dalam sesi konferensi pers daring, Minggu (11/10).
Ia menyebut, peristiwa perundungan itu terjadi pada Jumat (9/10) sekitar pukul 20.00 WIB di asrama putra. Dugaan bullying dilakukan dengan cara menyemprotkan cairan terhadap korban menggunakan korek api.
"Mahasiswa tersebut dari Fakultas Rekayasa Industri Telkom University," ucap dia.
Pihak Telkom University Bandung telah mengeluarkan satu mahasiswa pelaku perundungan di asrama putra. Begini penjelasannya.
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