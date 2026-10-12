Telkom University Pastikan Pendampingan Intensif Kepada Korban Perundungan di Asrama

jpnn.com, JAKARTA - Telkom University segera menindaklanjuti setelah menerima informasi mengenai kasus perundungan yang terjadi di lingkungan asrama putra pada Jumat (9/10).

Melalui Direktorat Kemahasiswaan, Karier, dan Alumni (KKA), Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT), unit Legal, serta fakultas terkait, Telkom University melakukan pemeriksaan untuk mendalami kejadian dan menentukan tindak lanjut berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil dengar keterangan di sesi pemeriksaan awal, kasus ini melibatkan empat mahasiswa putra dengan tiga orang merupakan pelaku, dan satu orang merupakan korban.

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Peristiwa tersebut berupa tindakan penyemprotan api menggunakan cairan semprot oleh pelaku kepada korban.

Satgas PPKPT terus mendalami keterangan dan bukti yang diperoleh sebagai dasar penentuan tindak lanjut terhadap kasus ini.

Saat ini, Telkom University telah menempatkan pelaku dan korban di lokasi yang berbeda dengan pengawasan Senior Resident (SR) asrama.

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Kondisi korban terus dipantau melalui koordinasi dengan unit terkait.

Universitas juga menyiapkan pendampingan psikologis yang akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan korban selama proses penanganan berlangsung.