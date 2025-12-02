TelkomGroup dan Pemerintah Bergerak Cepat Pulihkan Konektivitas Pascabencana Sumatra

jpnn.com, MEDAN - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom terus mempercepat upaya pemulihan jaringan telekomunikasi yang terdampak bencana banjir bandang dan longsor di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Bencana tersebut menyebabkan gangguan layanan yang signifikan pada sejumlah kawasan, sehingga membutuhkan langkah pemulihan cepat dan optimalisasi konektivitas darurat guna memastikan masyarakat di wilayah terdampak dapat tetap terkoneksi.

Hingga saat ini, layanan mobile broadband Telkomsel pada ketiga wilayah tersebut telah pulih 76,5 persen, sedangkan untuk layanan fixed broadband IndiHome mencapai 79,7 persen pemulihan.

TelkomGroup juga memastikan koordinasi intensif dengan BNPB, BPBD, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), pemerintah daerah, serta berbagai instansi terkait untuk mempercepat normalisasi konektivitas di area prioritas.

Sebagai langkah penguatan layanan darurat, Telkom melalui PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) telah mengaktifkan tambahan backup unit layanan satelit Mangostar untuk mendukung konektivitas di 6 posko bencana yang tersebar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Penguatan unit layanan satelit difokuskan untuk mendukung aktivitas komunikasi tim teknis TelkomGroup, relawan, dan warga yang mengungsi di posko bencana.

Pengoperasian satelit ini memperkuat penggunaan backup IP radio dan jalur alternatif lainnya yang telah lebih dulu diaktifkan sejak bencana terjadi.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan pemerintah akan terus bersinergi dengan operator untuk melakukan percepatan penanganan konektivitas pascabencana.