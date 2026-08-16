TelkomGroup Gerak Cepat Tangani Dampak Gempa, 85% Konektivitas NTT Kembali Normal
jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melakukan gerak cepat melakukan pemulihan layanan telekomunikasi dan digital pasca-gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu (15/8).
Bencana yang terjadi menyebabkan terganggunya sejumlah infrastruktur telekomunikasi TelkomGroup berdampak pada penurunan kualitas layanan mobile dan fixed broadband di beberapa titik terdampak.
Dengan mengutamakan keselamatan personel, TelkomGroup mengerahkan sumber daya teknis serta mengoptimalkan sistem suplai listrik cadangan untuk menjaga konektivitas masyarakat tetap tersedia di tengah kondisi darurat.
“Alhamdulillah, trafik sudah berangsur normal, walaupun pada awalnya terdapat sekitar 50% BTS Telkomsel terganggu, tapi saat ini sejalan dengan upaya percepatan perbaikan yang kami lakukan dan listrik yang mulai kembali, sebagian besar sudah pulih,” ujar Direktur Utama Telkom Dian Siswarini, pada agenda Rakor Penanganan Gempa wilayah Nusa Tenggara Timur, Minggu (16/8).
Sebanyak 85% dari total 735 site BTS Telkomsel kembali beroperasi, sedangkan sisanya masih dalam proses penanganan.
Pemulihan terus diprioritaskan di sejumlah wilayah terdampak, antara lain Nagekeo, Manggarai Timur, Manggarai, Manggarai Barat, Alor, Ende, dan Ngada, dengan mempertimbangkan kondisi lapangan dan kesiapan infrastruktur pendukung.
Progres tersebut menunjukkan proses pemulihan yang berlangsung cepat, di mana sekitar 400 BTS dan 2.600 pelanggan IndiHome (fixed broadband) yang sempat terdampak pada awal gempa telah dipulihkan dalam waktu kurang dari 24 jam.
Kondisi layanan juga berangsur baik, saat ini sebanyak 16.788 atau sebesar 98,3% dari total 17.062 pelanggan IndiHome telah terlayani, sementara lainnya masih dalam proses pemulihan layanan secara bertahap.
Telkom melakukan gerak cepat melakukan pemulihan layanan telekomunikasi dan digital pasca-gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu (15/8).
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