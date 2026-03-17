TelkomGroup Lepas Ribuan Pemudik ke Berbagai Kota di Pulau Jawa Hingga Sumatera
jpnn.com, JAKARTA PUSAT - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) memberangkatkan 1.924 pemudik dari Jakarta menuju berbagai kota tujuan di Pulau Jawa dan Sumatra di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Selasa (17/3).
Program ini merupakan bagian dari inisiatif Mudik Nyaman Bersama BUMN dan Danantara yang bertajuk “Mudik Aman Berbagi Harapan”.
Direktur Utama Telkom Dian Siswarini menyampaikan melalui program Mudik Bersama BUMN ini, TelkomGroup ingin berkontribusi menghadirkan perjalanan mudik yang aman dan nyaman serta memastikan para pemudik dapat sampai di kampung halaman dengan selamat dan merayakan Idulfitri dengan penuh suka cita,”.
Selain itu, TelkomGroup memastikan kesiapan jaringan dan layanan agar masyarakat tetap dapat terhubung dengan lancar di tengah meningkatnya mobilitas dan kebutuhan digital.
"Kami telah meningkatkan kapasitas jaringan, menyiapkan mobile BTS di sejumlah titik jalur mudik, serta menghadirkan posko siaga yang didukung lebih dari 13.700 personel di seluruh Indonesia,” ujar Dian.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan bahwa tingginya mobilitas masyarakat pada periode Lebaran menunjukkan kuatnya tradisi mudik di Indonesia.
“Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, tahun ini diperkirakan terdapat sekitar 143,9 juta perjalanan mudik di seluruh Indonesia. Pemerintah terus memastikan kesiapan infrastruktur dan berbagai moda transportasi agar perjalanan masyarakat dapat berlangsung aman, nyaman, dan lancar. Kami juga mengapresiasi inisiatif BP BUMN, Danantara, dan BUMN yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan program mudik gratis yang turut membantu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor, sehingga mendukung perjalanan mudik yang lebih tertib bagi masyarakat,” ujar Menko AHY.
Pada saat bersamaan, TelkomGroup juga melaksanakan pelepasan keberangkatan peserta Mudik Gratis Bersama TelkomGroup 2026 di Museum Satria Mandala, Jakarta.
Telkom memberangkatkan 1.924 pemudik dari Jakarta menuju berbagai kota tujuan di Pulau Jawa dan Sumatra di GBK, Jakarta Pusat, Selasa (17/3).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Jamkrindo Berangkatkan Peserta Mudik Gratis BUMN 2026
- Lepas Mudik Gratis, Ahmad Luthfi Fasilitasi Ratusan Pemudik dengan Kereta Api
- Lepas Ratusan Perantau Pulkam, Ibas: Negara Hadir Bantu Masyarakat Lewat Mudik Gratis
- Wujudkan Sukacita Lebaran, PTPN IV PalmCo Lepas Keberangkatan 1.000 Lebih Pemudik
- Brantas Abipraya Berangkatkan Ratusan Pemudik ke Berbagai Kota
- Kiat Hemat Menuju Kampung Halaman lewat Program Mudik Gratis