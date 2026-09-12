TelkomGroup Mendorong Gaya Hidup Berkelanjutan Lewat Zero Plastic Movement

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom terus berupaya mendorong penerapan gaya hidup berkelanjutan di lingkungan perusahaan dan masyarakat melalui program BISA Green Action Fest 2026.

Dicanangkan pada momen kemerdekaan, kegiatan bertajuk 'Tanah, Air, Kita' ini menghadirkan berbagai edukasi, inovasi, dan kolaborasi yang mengajak karyawan, komunitas, UMKM, dan masyarakat menjadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari keseharian, mulai dari mengurangi penggunaan plastik sekali pakai hingga menjaga kelestarian tanah dan air.

BISA Green Action Fest merupakan bagian dari implementasi pilar lingkungan Bisa Lestari yang mencakup berbagai inisiatif TelkomGroup dalam menjaga ekosistem dan mendorong perilaku yang lebih ramah lingkungan.

Program ini menjadi ruang bagi TelkomGroup untuk memperkenalkan berbagai aksi lingkungan sekaligus membangun kesadaran bahwa keberlanjutan dapat dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten.

Senior General Manager Social Responsibility Telkom Hery Susanto menyampaikan sebagai perusahaan digital, TelkomGroup memiliki komitmen untuk terus memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat.

Dia mengatakanb berbagai inisiatif yang dihadirkan dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa menjaga bumi merupakan tanggung jawab bersama, baik perusahaan, karyawan, komunitas, maupun masyarakat.

"Kami percaya ketika berbagai aksi tersebut dilakukan secara bersama dan konsisten, dampaknya akan menjadi lebih besar bagi kelestarian tanah, air, dan kehidupan generasi mendatang,” kata Hery Susanto.