TelkomGroup Pastikan Layanan Andal & Percepat Pemulihan Jaringan di Wilayah Bencana

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom bersama seluruh operating company memastikan kesiapan infrastruktur digital menjelang momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 berjalan dengan andal dan prima di seluruh wilayah Indonesia.

Direktur Utama Telkom Dian Siswarini meninjau langsung kesiapan infrastruktur dan layanan ke Posko TelkomGroup Siaga Nataru 2025/2026 yang bertempat di wilayah Telkom Regional III, beberapa waktu lalu.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen TelkomGroup dalam memastikan masyarakat dapat berkomunikasi dengan nyaman dan lancar selama periode natal dan tahun baru, termasuk di wilayah terdampak bencana Sumatra.

Sebagai tindak lanjut dalam memastikan kesiapsiagaan tersebut, dilaksanakan Kick-Off Posko TelkomGroup Siaga Nataru 2025/2026 secara daring bersama seluruh titik posko nasional dan regional pada Jumat (19/12).

Direktur Utama Telkom Indonesia Dian Siswarini, Komisaris Independen Telkom Ira Noviarti, dan Direktur Human Capital Management Willy Saelan beserta Jajaran saat melakukan peninjauan langsung kesiapan infrastruktur dan layanan ke Posko TelkomGroup Siaga NATARU 2025/2026 di Telkom Regional III, Malang, beberapa waktu lalu. Foto: Dokumentasi Telkom

Pada agenda yang terpisah, guna memastikan proses recovery infrastruktur dan layanan digital di wilayah Sumatra tetap berjalan dengan baik, dilaksanakan koordinasi terkait progress pemulihan sekaligus agenda apel kesiapan Nataru 2025/2026 Komdigi yang dihadiri Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dan Direktur Utama Telkom Dian Siswarini.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan salah satu tugas utama Komdigi bersama dengan seluruh operator adalah memberikan layanan terbaik dari sisi konektivitas.

"Natal dan tahun baru merupakan salah satu momentum bagi setiap operator untuk memberikan layanan terbaik," kata Menteri Meutya Hafid dalam keterangannya, Minggu (21/12).