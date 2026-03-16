TelkomGroup Perkuat Infrastruktur Data Center Lewat Kolaborasi Strategis dengan Huawei

jpnn.com, BARCELONA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom melalui perusahaan data center PT Telkom Data Ekosistem (NeutraDC) menjalin kolaborasi strategis dengan Huawei Technologies Co., Ltd (Huawei) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) mengenai Strategic Activities for Digital Telco.

Kesepahaman ini mencakup pengembangan infrastruktur digital, penguatan ekosistem data center, serta eksplorasi teknologi pendukung transformasi digital.

Penandatanganan dilakukan pada momentum Mobile World Congress (MWC) Barcelona pada Selasa (3/3), salah satu ajang teknologi dan telekomunikasi terbesar di dunia yang mempertemukan para pemain industri global.

MoU tersebut ditandatangani Direktur Strategic Business Development & Portfolio Telkom Seno Soemadji, CEO NeutraDC Group Andreuw Th.A.F., dan Director Huawei Chi Kaichao.

Kolaborasi ini menjadi langkah strategis bagi TelkomGroup dalam memperkuat pengembangan bisnis infrastruktur digital, sekaligus membuka peluang sinergi teknologi dengan Huawei untuk mendukung pengembangan ekosistem data center yang semakin andal dan efisien.

Direktur Strategic Business Development & Portfolio Telkom Seno Soemadji menyampaikan kolaborasi ini merupakan bagian dari langkah TelkomGroup dalam memperkuat fondasi infrastruktur digital yang andal dan berdaya saing global.

“Penandatanganan MoU di ajang MWC Barcelona ini menjadi simbol komitmen Telkom untuk terus bertransformasi sebagai digital telco kelas dunia," kata Seno dalam keterangannya, Senin (16/3).